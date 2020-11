Zure avond voor Rode Duivels van Real Madrid: Courtois in de fout, Hazard geblesseerd, Alaves wint met 1-2

Real Madrid heeft zaterdagavond tegen Alaves andermaal puntenverlies geleden in La Liga. Het verloor kansloos met 1-2. Alsof de nederlaag nog niet erg genoeg was, zag Zinédine Zidane ook nog eens Eden Hazard uitvallen met een blessure. Alweer pech dus voor de Rode Duivel. En ook die andere Rode Duivel op het veld, Thibaut Courtois, eiste een hoofdrol op. Courtois ging zwaar in de fout bij de tweede tegengoal.

Volgens de Spaanse krant AS zou een eerste scan na de wedstrijd wijzen op een spierprobleem in de rechterdij bij Hazard. Zondag en maandag zouden er bijkomende MRI-scans gedaan worden om de exacte omvang van de blessure te bepalen.

Hazard zou de blessure opgelopen hebben nadat hij in de 25ste minuut een sprint trok. Een paar minuten daarna stapte de creatieve winger van het veld en trok hij rechtstreeks naar de kleedkamer, in gezelschap van een Madrileens arts.

Hazard blessure. Video: Eleven Sports

Real was overigens dramatisch aan de wedstrijd begonnen. Al na vier minuten kreeg Alaves een strafschop nadat Nacho de bal tegen zijn bovenarm kreeg. Lucas Perez liet Courtois geen kans en schoot het openingsdoelpunt tegen de netten. Opvallend: het was al de vijfde penalty die Real Madrid in november tegen kreeg. Geen enkel team deed ooit ‘beter’ in La Liga.

Real Madrid-Alaves 0-1. Video: Eleven Sports

Na het openingsdoelpunt het Real nog wel enkele kansjes, onder meer een schot van Eden Hazard, maar het ging wel met een 0-1 achterstand de rust in.

Blunder Courtois

Na de koffie ging het al meteen opnieuw mis voor Real. Thibaut Courtois speelde de bal pardoes in de voeten Joselu, die hem maar binnen hoefde te trappen. Een nieuwe blunder van de Rode Duivel, nadat hij vorige week nog met een penaltyfout aan de basis lag van puntenverlies van Real.

Real Madrid-Alaves 0-2. Video: Eleven Sports

Na de 0-2 gooide Zinédine Zidane nog Vinicius, Isco en Ødegaard in de strijd, maar ook zij konden de bakens niet verzetten. Real lukte vijf minuten voor affluiten dan nog wel de aansluitingstreffer via Casemiro, maar een ultiem slotoffensief leverde geen doelpunt meer op. In de slotseconden had Isco de 2-2 nog aan de voet, maar zijn schot belandde op de deklat.

Real Madrid - Alaves 1-2. Video: Eleven Sports

Opnieuw puntenverlies dus voor de Koninklijke, dat al voor de derde competitiewedstrijd op rij niet kan winnen. De laatste zege in La Liga dateert al van eind oktober tegen Huesca. Door de nederlaag blijft Real Madrid vierde in de stand. Het volgt op zes punten van leider Real Sociedad, dat zondag nog speelt tegen Villarreal. Ook Barcelona komt morgen nog in actie. Als de Catalenen winnen, naderen ze tot op drie punten van Real.