“Pfizer gestart met vaccinvluchten”

Het Amerikaanse Pfizer is vrijdag gestart met cargovluchten om zijn coronavaccin te positioneren voor verdeling eens het is goedgekeurd. Ook vluchten tussen Brussel en Chicago maken deel uit van het distributieplan van Pfizer, zo schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal op basis van bronnen nabij het plan.

De eerste vluchten, uitgevoerd door de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines, zijn maar een onderdeel van het logistieke huzarenstukje om Covid-19-vaccins te verdelen.

Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech dienden een week geleden een aanvraag in bij de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) om een vergunning te krijgen voor hun coronavaccin. “We zullen enkele uren na goedkeuring klaar zijn om het vaccin te verdelen”, zeiden de bedrijven toen.

Vandaar dat nu al de voorbereidingen worden getroffen om de dosissen vaccins op de juiste plaatsen te positioneren. Pfizer produceert het vaccin in België (Puurs) en in Kalamazoo, in de Amerikaanse staat Michigan.

United Airlines is volgens Wall Street Journal van plan om gecharterde cargovluchten uit te voeren tussen Brussel en Chicago, de twee luchthavens in de buurt van beide productievestigingen. Het traject van de eerste vlucht, vrijdag, werd echter niet gespecificeerd.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit gaf United Airlines ook de toelating om tot 6.800 kilogram droogijs te vervoeren op de vaccinvluchten, vijf keer meer dan normaal toegelaten is. Het droogijs is nodig omdat de vaccins van Pfizer-BioNTech bewaard moeten blijven op -70 graden Celsius.

De Amerikaanse goedkeuring voor het vaccin wordt rond 10 december verwacht. Pfizer en BioNTech denken dit jaar nog tot 50 miljoen dosissen te kunnen produceren, en tot 1,3 miljard tegen eind 2021.

Bij Pfizer in België verkoos men niet te communiceren over het bericht.