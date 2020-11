Lukas Nmecha over zijn scherpe uitspraken van vorig weekend en de clasico: “Iedereen stond hevig op training”

Eén prijs heeft Lukas Nmecha (21) alvast op zak: die van de kortste, meest droge antwoorden tijdens een interview. Veel goesting om ons te woord te staan heeft de Duitse aanvaller van Anderlecht niet, maar gelukkig voor Vincent Kompany heeft hij wél zin om zondag iets te laten zien in de clasico tegen Standard.

