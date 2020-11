Notarissen lanceren gratis digitale kluis voor elke burger om vertrouwelijke documenten te bewaren én veilig te delen

De notarissen lanceren een gratis digitale kluis waarin elke burger persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten kan opbergen. Bovendien zal het mogelijk zijn om die documenten op een veilige manier te delen met anderen, zoals een partner, kinderen of een notaris naar keuze. Dat maakt de Federatie van het Notariaat (Fednot) bekend. Het platform wordt gelanceerd door het notariaat en beheerd door de overkoepelende federatie.

In de eerste plaats gaat het volgens Fednot om een persoonlijke, digitale kluis waarin de burger alle vertrouwelijke documenten kan bewaren over zichzelf en zijn bezittingen, zoals paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of verzekering van de woning, een huwelijkscontract en waardepapieren. Dat kan gratis tot 200 MB.

Fednot benadrukt dat de notarissen de burger met het platform een “veilige haven” bieden. “De digitale kluizen onderscheiden zich van internetgiganten die allerhande persoonlijke data controleren in gigantische silo’s en van andere spelers die persoonlijke data benutten voor commerciële doeleinden. De burger kan ervan op aan dat al zijn belangrijke documenten veilig achter slot en grendel zitten en dat niemand er toegang toe krijgt”, klinkt het. De burger behoudt de volledige controle over wat er gebeurt met de data.

Ook het delen van gegevens gebeurt op een manier “die veel veiliger is dan het traditionele e-mailverkeer”. “Dat is mogelijk omdat Fednot de jongste jaren al veel in de uitbouw van superveilige digitale netwerken heeft geïnvesteerd omdat de communicaties tussen een notaris en de burger meestal hoogstpersoonlijk en privacygevoelig zijn”, zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot.

Het project wordt vanaf begin 2021 volledig uitgerold via een website en applicatie. Wie wil, kan nu al een kluis aanmaken via www.izimi.be en er documenten in opladen en delen met familie en/of vrienden.