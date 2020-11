“Match tegen Zenit nu van levensbelang voor Club Brugge”

Club Brugge is het even kwijt in de competitie. Trainer Philippe Clement prees na de 0-0 tegen Moeskroen de mentaliteit van zijn spelers, maar moest vaststellen dat ze slechts één doelpoging tussen het kader lieten noteren. Europese overwintering tegen Zenit is nog belangrijker geworden om de criticasters de mond te snoeren en de druk op spelers en staf weg te houden.