Ontroerende foto gaat de wereld rond: vermoeide dokter knuffelt Covid-patiënt

Een beeld van de Amerikaanse fotograaf Go Nakamura gaat momenteel de wereld rond. Op de foto is te zien hoe een dokter een van zijn patiënten omhelst op de afdeling intensieve zorgen. “Ik ben dankbaar getuige te zijn van dit moment”, schrijft de fotograaf op Instagram. Het beeld raakt wereldwijd een gevoelige snaar.

Op 26 november was het Thanksgiving Day in de Verenigde Staten, traditioneel een dag om met familie samen te vieren. Maar niet in een ziekenhuis in het United Memorial Medical Center in Houston, Texas. De Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorgen kregen dit jaar geen kalkoen voorgeschoteld. Wel een knuffel. En dat beeld gaat nu de wereld rond.

Joseph Varon, de arts op de foto en tevens stafchef in het ziekenhuis, had op dat moment al 251 dagen na elkaar gewerkt. Hij sprak met de Amerikaanse nieuwswebsite CNN over het ontroerende tafereel. “Mijn angst voor de komende weken is dat Amerika de donkerste dagen in zijn moderne medische geschiedenis zal doormaken, of toch als we dit niet goed doen”, zei hij. “Mijn ziekenhuis ligt vol. Ik heb twee nieuwe vleugels moeten openen omdat ik weet dat veel mensen ziek zullen worden na Thanksgiving. Mijn verpleegsters beginnen te huilen omdat het een verhaal zonder einde is. Als ze eindelijk klaar zijn met een patiënt, krijgen ze een oproep om naar de volgende te gaan.”

Fotograaf Go Nakamura, die zijn beeld deelde op Instagram, zegt dankbaar te zijn dat hij getuige was van dit moment. “En ik bedank al het medische personeel voor hun harde werk, zelfs tijdens de vakantieperiode.”