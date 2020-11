In Spanje maken ze zich druk om Eden Hazard na nieuwe blessure: “Er staat een olifant in de kamer waar niemand over wil praten”

Eden Hazard is geblesseerd uitgevallen bij Real Madrid. Alweer. Trainer Zinedine Zidane zei na de wedstrijd dat het slechts om een trap op de knie zou gaan, maar in Spanje maken ze zich intussen zwaar zorgen om de duurste transfer ooit van de Koninklijke. “De parallel met Gareth Bale begint steeds duidelijker te worden.”

“Bij Real Madrid staat er een olifant in de kamer waar niemand over wil praten: het lichaam van Eden Hazard”, schrijft de Spaanse sportkrant AS zondag. Volgens hen is het al de achtste blessure die de kapitein van de Rode Duivels oploopt sinds hij anderhalf jaar geleden voor honderd miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid trok. “De parallel met Gareth Bale begint steeds duidelijker te worden, met slechte prestaties en een porseleinen lichaamsbouw”, klinkt het.

Nog volgens AS ligt het probleem van Hazard in zijn geopereerde rechterenkel. De Belg zou sindsdien zijn voet anders neerzetten, wat tot nieuwe spierproblemen zou leiden. Maar trainer Zinedine Zidane ontkende na de match dat het deze keer om een nieuw spierprobleem zou gaan. “Hij kreeg een trap op de knie”, vertelde de coach van Real Madrid zaterdag na de 1-2 nederlaag tegen Alaves. “Ik denk en ik hoop dat het maar om een tik op de knie gaat. Dat is toch wat hij ons vertelde, dat het niets musculair is of zo.”

Ook bondscoach Roberto Martinez zal zich zorgen maken

Zondag zou Hazard een scan ondergaan om de ernst van de blessure te bepalen. Er komen twee belangrijke weken aan voor Los Galacticos, met de twee laatste matchen van de groepsfase van de Champions League en competitiematchen tegen Sevilla en de derby tegen stadsrivaal Atlético. In de Spaanse pers zien ze al een scenario opdoemen waarbij Real het dan zonder Hazard zou moeten doen.

AS rekende uit dat hij nog maar 31% van de minuten speelde sinds zijn transfer naar Real in de zomer van 2019. Hazard speelde ook voor de Rode Duivels al meer dan een jaar niet meer, want de voorbije drie interlandbreaks moest hij steeds forfait geven. In januari wordt hij al dertig. Zal hij ooit nog terugkomen op zijn oude niveau? De Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez zullen het alleszins vurig hopen, want in 2021 zouden ze hun kapitein goed kunnen gebruiken voor het uitgestelde EK en de Final Four van de Nations League.