Drukte op Brusselse Grote Markt en elders in het land: “Sommige mensen zullen het nooit begrijpen”

Brussel - De Grote Markt in Brussel liep zaterdagavond overvol, omdat veel mensen de kerstboom en het lichtspektakel wilden zien. De politie moest ingrijpen en burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) riep op tot het volgen van de Covid-regels. “Sommige mensen zullen het nooit begrijpen”, reageerde viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

In Brussel was het te druk vanwege het lichtspektakel op de Grote Markt. De coronamaatregelen konden daardoor niet altijd gevolgd worden. ”Veel mensen kwamen vandaag naar het centrum van Brussel. Spijtig genoeg te veel mensen op hetzelfde moment”, schreef burgemeester Philippe Close op Twitter. “Wij vragen met aandrang dat iedereen de Covid-regels volgt. We moeten allemaal samen onze inspanningen volhouden.” De politie gaat er vanaf nu de toegang tot het plein controleren.

Foto: ivan put

Op Twitter krijgt het lokale beleid van Brussel en ook de burgemeester de wind van voren. “Dit is schandalig en daar bent u verantwoordelijk voor”, klinkt het. Of ook: “Wat zegt minister Vandenbroucke daarvan? Geen boetes? Je zal maar met drie aan de kersttafel zitten.” Viroloog Marc Van Ranst reageerde ook op Twitter: “Sommige mensen zullen het nooit begrijpen.”

Sommige mensen begrijpen het vanzelf.

Sommige mensen begrijpen het wanneer je het hen uitlegt.

Sommige mensen zullen het nooit begrijpen. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) November 28, 2020

Ook elders druk

Ook op andere plaatsen in ons land was er gisteravond veel volk op pad. Onder meer in Brugge, waar vrijdagavond ‘Wintergloed’ werd geopend. Het openlucht lichtparcours trok te veel volk volgens de lokale politie. Die riep op niet meer naar Brugge te komen dit weekend. “Het is niet meer coronaproof”, aldus de woordvoerster. “Blijf er weg.”

In Luik was het zaterdagavond druk op straat omwille van een betoging tegen de avondklok. Die bracht zo’n 400 manifestanten op been. Een veilige afstand bewaren was daarbij niet altijd mogelijk, de meest betogers droegen wel een mondmasker. De politie besloot in te grijpen rond 22 uur omdat mensen niet naar huis gingen.

De beelden vanuit Brussel en elders in het land voorspellen weinig goeds voor de komende dagen en weken, wanneer ook de winkels opnieuw zullen opengaan en mensen gaan kerstshoppen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte zaterdagavond op VTM Nieuws dat de koopzondagen niet kunnen doorgaan als de lokale besturen niet kunnen garanderen dat het veilig is. “Er is een heel belangrijke onderdeeltje in het nieuwe besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aan het schrijven is. En dat is als een burgemeester niet kan garanderen dat het geen volkstoeloop wordt, dat de veilige afstand van anderhalve meter niet kan bewaard worden in de winkelstraten, dan mogen de winkels niet geopend worden.”