Negatieve test voorleggen en mondmaskers, maar marathon van Shanghai lokt 9.000 lopers

Ongeveer 9.000 lopers hebben zondag deelgenomen aan de internationale marathon van Shanghai. Dat berichten verschillende Chinese media.

Wegens de coronapandemie waren er extra gezondheidsmaatregelen van kracht. Zo moesten de lopers voor hun deelname een negatieve test voorleggen. Ook dienden ze voor vertrek en na aankomst steeds een mondmasker te dragen. Sommige lopers werkten de hele wedstrijd af met bedekte neus en mond.

Vorig jaar trok het event ongeveer 38.000 deelnemers. Nu werd dat aantal teruggebracht tot 9.000 lopers. De marathonorganisatie riep het publiek ook op om niet naar de wedstrijd te komen kijken.

De coronacrisis doet dit seizoen veel marathons in het water vallen. Zo vonden de wedstrijden in New York, Berlijn, Boston en Chicago niet plaats. Aan de marathons van Londen en Tokio mochten alleen elitelopers deelnemen.

Foto: AFP

