Antwerpse politie legt drie lockdownfeesten stil, waarvan eentje zelfs twee keer

De politie heeft zaterdag drie lockdownfeesten in Antwerpen stilgelegd. Een van de feestjes werd daarna gewoon hervat, waardoor agenten opnieuw moesten tussenkomen. Enkele fuifbeesten werden daarop bestuurlijk aangehouden. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) roept alle Antwerpenaren op om vol te houden en de regels na te leven.

Leden van het prostitutieteam merkten zaterdagnamiddag tijdens een overlastpatrouille dat verschillenden mensen gingen aanbellen bij een pand in de Oudemansstraat in het Schipperskwartier. Telkens werd een sleutel vanuit het raam naar beneden gegooid en gingen de mensen binnen. Er klonk muziek en stemmen van meerdere personen.

Toen de politie aanbelde werd het raam gesloten en probeerden de aanwezigen zich stil te houden, maar uiteindelijk werd de deur toch geopend. Er waren veertien personen (dertigers en veertigers) aangetroffen die een verjaardag vierden. Alle aanwezigen kregen een boete en het feest werd beëindigd.

Tuinfeest

In de Acacialaan in Wilrijk werden vier personen beboet die een tuinfeest hielden. Bij aankomst van de politie vluchtten enkelen weg via de tuin. Zij konden niet gevat worden.

In de Grote Pieter Potstraat moest de politie in de loop van de nacht zelfs tweemaal tussenkomen in een hotel waar een feestje werd hervat ondanks de tussenkomst van de politie. Tussen de aanwezigen (twintigers) waren er verschillende personen die al meermaals tegen de Covid-lamp liepen. Uiteindelijk werden enkele van deze veelplegers bestuurlijk aangehouden. Twee minderjarigen kregen een lift terug naar huis.

“De resultaten van afgelopen nacht tonen hoe kordaat onze politiemensen blijven werken op het doen naleven van de coronamaatregelen”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Ik wil hen daarvoor bedanken. Ik roep alle Antwerpenaren op om vol te houden en de regels na te leven. Want zij die dat niet doen, zullen daar de gevolgen van dragen. De gezondheid en het welzijn van onze stadsgenoten staan voorop.”