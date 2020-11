Napoli speelt met ‘Argentijns’ truitje tegen AS Roma om Maradona te eren

De spelers van Napoli zullen zondagavond tegen AS Roma, tijdens hun eerste Serie A-wedstrijd na de dood van Diego Maradona, voetballen in een truitje dat verwijst naar dat van de Argentijnse nationale ploeg. Dat heeft het team van Dries Mertens zondag gemeld.

De actie met het speciale truitje was al voorzien voor het overlijden van Maradona, bevestigt Napoli. “Een jaar geleden dachten we aan een shirt met een verwijzing naar Maradona, zijn geliefde Argentinië en de sterke band met de inwoners van Napels. We hadden gehoopt dat Diego het truitje had kunnen bewonderen. De voorstelling van het shirt zal na zijn overlijden een nog grotere waarde krijgen.”

‘Pluisje’ speelde van 1984 tot 1991 voor Napoli. Hij hielp de Napolitanen aan twee landstitels (1987 en 1990), een Italiaanse beker en een UEFA Cup. Maradona maakte 115 doelpunten voor Napoli.