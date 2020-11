Minister van Economie Hilde Crevits: “We neigen naar uitstel koopjesperiode”

“We hadden deze week overleg met de sector en de meningen waren fiftyfifty verdeeld. Ik heb het gevoel dat de grote ketens geen verlenging willen en de kleinere wel. Ik denk dat we neigen naar een uitstel, maar de knoop moet federaal worden doorgehakt.” Dat zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in De Zevende Dag op Eén over de koopjesperiode.

De minister vindt dat het besluit snel moet worden genomen. “Wacht nu niet nog veertien dagen om die beslissing te nemen”, zei ze.

Infectiologe Erika Vlieghe verklaarde in De Zevende Dag geen probleem te hebben met de heropening van de winkels. “Het winkelen op zich is wellicht geen risico, daarom hebben wij ook nooit gezegd dat de winkels dicht moesten”, zei ze. Dat was volgens haar een puur politieke beslissing, net als de sluiting van de scholen in het voorjaar.

Volgens Crevits kunnen de winkels ook op zondag openen, als er voldoende werk wordt gemaakt van crowd control, eventueel in samenwerking met de evenementensector. “Als mensen verstandig zijn en spreiden, denk ik dat het geen probleem zal zijn om ook op zondag te openen”, zei ze.

Zaken die 60 procent omzetverlies of meer lijden, kunnen nog zeker tot eind deze maand op Vlaamse steun rekenen. “Ik zal naar de Vlaamse regering stappen om te kijken om het steunpakket ook naar volgend jaar te verlengen”, beloofde de minister.