Lichtparcours Wintergloed in Brugge tijdelijk afgelast: “Eerst herorganiseren”

Brugge - Het lichtparcours Wintergloed in Brugge gaat vanavond niet door. Gisteren was er zoveel volk dat het niet langer coronaveilig was. “Eerst moeten we bekijken hoe we alles veilig kunnen organiseren”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ook volgend weekend is er geen Wintergloed. “Dat is het eerste weekend dat winkels opnieuw open zijn, dat krijgt nu even voorrang.”

Het lichtspektakel Wintergloed werd zaterdagavond overrompeld door bezoekers. De politie moest vanaf 18 uur mensen terugsturen omdat het te druk werd op sommige plaatsen. De stad riep ook op om niet langer naar Brugge af te zakken.

Deze voormiddag was er overleg met de stad en de politiediensten om te bekijken hoe ze het openluchtevenement coronaproof kunnen organiseren. “Daarop hebben we besloten om vanavond en ook volgende vrijdag en zaterdag geen Wintergloed te organiseren”, aldus De fauw. “We moeten eerst bekijken hoe we in de toekomst bottlenecks kunnen vermijden aan bepaalde lichtinstallaties. Zo zullen we op sommige plaatsen kiezen voor eenrichtingsverkeer voor voetgangers.”

Ook volgend weekend is er geen Wintergloed. “Het is tegelijk ook het eerste weekend dat de winkels opnieuw open zijn en we willen een volkstoeloop vermijden. De opening van de winkels gaat nu even voor. Maar het is duidelijk dat de mensen ernaar smachten om eens buiten te komen, dat verklaart de volkstoeloop gisteravond.” De fauw benadrukt dat de lichtinstallaties in de binnenstad tijdens de week wel worden aangestoken. “Iedereen blijft welkom”, klinkt het.