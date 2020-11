Jürgen Klopp boos om nieuwe blessure: Liverpool-coach noemt collega “egoïstisch” en zegt cynisch “proficiat” tegen journalist

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft flink om zich heen geschopt na het gelijkspel tegen Brighton (1-1) van zaterdagmiddag. Naast het puntenverlies zag de Duitser met James Milner alweer een speler uitvallen met een blessure, en daar was hij duidelijk gefrustreerd om. “Proficiat”, zei hij cynisch tegen een journalist van rechtenhouder BT Sport, terwijl hij zijn collega, Sheffield-coach Chris Wilder, “egoïstisch” noemde.

Nee, Klopp was beslist niet in een goede bui na het puntenverlies tegen Brighton. Toen journalist van dienst Des Kelly in het interview na de match over de blessure van James Milner begon, kon de coach van Liverpool zich niet langer beheersen en gooide hij er een cynische “proficiat” uit. Hij verwees daarmee naar BT Sport, de werkgever van Kelly, die rechtenhouder is van de Premier League. Volgens Klopp zijn zij de schuldige van het feit dat Liverpool zaterdag al om 13u30 (12u30 Engelse tijd) moest spelen. “Na een Champions League-match op woensdag is dat gewoon heel gevaarlijk voor de spelers.”

Daarna nam Klopp Sheffield-manager Chris Wilder op de korrel. “Vraag hem maar hoe we dit soort situaties kunnen vermijden. (...) Vorige week hebben we samengezeten met de andere managers. 55 tot 60 procent is voor de introductie van vijf wissels (tegenover de huidige drie wissels per match in de Premier League, nvdr). Maar sindsdien is er niets veranderd, want je hebt 14 van de 20 stemmen nodig. Maar Chris Wilder noemt mij constant egoïstisch als ik vraag om vijf wissels. Ik denk dat hij de egoïst is. Ik begrijp dat ze bezig zijn met niet degraderen, maar we spelen nu al een heel seizoen met drie wissels en ze hebben maar één punt. Het gaat niet om tactische wissels of wat dan ook. Ik maak mijn team niet beter als ik Robertson eraf haal, maar mij gaat het erom de spelers te sparen.” Liverpool heeft met Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri en nu dus ook James Milner liefst acht spelers buiten strijd door blessures.

Wilder reageerde gisteren nadat zijn team opnieuw verloor - deze keer met 1-0 van West Brom - op de woorden van Klopp. “Er zijn 20 stemmen en iedereen denkt daarbij aan zichzelf. Op dit moment denkt niemand aan Sheffield, dus we moeten dat zelf doen. Dat recht hebben we, denk ik.” In het verleden hij al aangegeven dat overschakelen naar vijf wissels per wedstrijd slecht nieuws zou zijn voor zijn club omdat zij - in tegenstelling tot de topclubs - niet zo’n uitgebreide kern hebben.