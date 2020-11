Grootste windpark in Noordzee klaar voor gebruik

Het Seamade windpark met 58 windmolens voor de kust van Oostende is afgewerkt. Het zal het elektriciteitsverbruik van zo’n 500.000 gezinnen produceren. “België is wereldwijd nummer vier op het vlak van windenergie op zee en we hebben de vastberaden ambitie om wereldleider te blijven”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De laatste windmolen van het SeaMade Offshore Windpark voor de kust van Oostende werd zondagochtend geïnstalleerd in het bijzijn van minister van Energie Van der Straeten. Het windpark zal ongeveer tien procent van alle elektriciteit produceren. Het gaat om een investering van 1,3 miljard euro. De bouw van de turbines heeft minder dan zes maanden geduurd. Ondanks de coronacrisis liep de installatie geen vertraging op.

“België is nummer vier op het vlak van windenergie op zee en we willen onze ambitie nog verder optrekken in de Noordzee in samenwerking met andere landen”, aldus minister Van der Straeten. “Offshore wind is veel goedkoper geworden en het draagt bij tot die energiezekerheid. De komende jaren effenen we het pad voor nog meer schone en betaalbare energie. 2020 was een absoluut recordjaar voor wind op zee, en we willen zo snel mogelijk een verdubbeling realiseren.” Het project is volgens de minister goed voor zo’n 100 jobs eens het operationeel is. “Economische relance en klimaatambitie gaan hand in hand. Door te investeren in hernieuwbare energie creëren we lokale jobs”, aldus Van der Straeten.