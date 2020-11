Verenigd Koninkrijk zal 10.000 kalkoenen slachten na uitbraak vogelgriep

In het Verenigd Koninkrijk zullen meer dan 10.000 kalkoenen worden geslacht na de uitbraak van vogelgriep op een boerderij in het noorden van Engeland. De autoriteiten hebben een veiligheidszone van meerdere kilometers opgericht rond de boerderij in North Yorkshire.

Ongeveer 10.500 vogels zullen op een gecontroleerde manier worden gedood om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, zei het departement voor Milieu, Voedsel en Landbouw (Defra) zondag. “We zoeken met spoed naar bewijs van verspreiding van de ziekte gelinkt aan deze boerderij, om het te controleren en elimineren”, aldus Christine Middlemiss, de Britse Chief Veterinary Officer die de overheid adviseert over dierenwelzijn, aan het Britse nieuwsagentschap Press Association (PA).

De vogelgriep geldt als ongevaarlijk voor mensen. De Britse gezondheidsautoriteiten verzekerden de bevolking dat de uitbraak geen risico vormt voor de voedselveiligheid.

De afgelopen maand zijn er verschillende uitbraken vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Na uitbraken in Rusland en Kazachstan in de zomer, is de vogelgriep ook in West-Europa terechtgekomen. Nederland, Ierland, Denemarken, Duitsland en België zijn onder de landen getroffen door de vogelgriep.