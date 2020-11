Jambon over spotje van federale overheid: “Ik denk niet dat het verstandig is”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ziet unitaire recuperatie in het tv-spotje van de federale overheid dat oproept om de corona-maatregelen te volgen. Dat zei hij zondag bij VTM Nieuws.

In aanloop naar het Overlegcomité lanceerde de federale overheid een televisiecampagne. In een filmpje worden de Belgen opgeroepen om als één team van 11 miljoen mensen het coronavirus te verslaan. In het spotje is verschillende keren een Belgische vlag te zien.

“Dat er communicatiecampagnes nodig zijn om mensen door de moeilijke dagen heen te trekken, daar is iedereen het over eens”, zei Jambon. “Maar dat daar nu een soort politieke saus, een beetje unitaire recuperatie mee gebeurt, ik denk niet dat dat echt verstandig is. Een communicatiecampagne: ja, maar laat het ons vooral op dat virus toespitsen en er niet bijkomende politieke agenda’s mee afwerken.”

Jambon zei voorts dat de crisis ons heeft geleerd dat bevoegdheden best worden samengebracht, “liefst op Vlaams niveau”.

