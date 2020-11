Code rood in Maastricht, burgemeester dreigt met winkelsluiting

De zuidoostelijke Nederlandse stad Maastricht heeft zondagmiddag voor de binnenstad code rood afgekondigd. Het is er, mede door Belgen, te druk, mensen kunnen de anderhalve meter afstand niet meer bewaren, zei een woordvoerster zondagmiddag.

Het stadsbestuur roept mensen op om niet meer te komen. Als dat toch nog gebeurt, dan zal burgemeester Annemarie Penn-te Strake tot het sluiten van de winkels in de binnenstad overgaan.

Ook zaterdag was het in Maastricht heel druk, aldus de woordvoerster. Daarop kondigde de stad code oranje af, net als zondagochtend. Dat betekent dat in drukke winkelstraten eenrichtingsverkeer geldt en het stadsbestuur alle beschikbare handhavers en zogenoemde hospitality-guides inzet.

Volgens de woordvoerster zijn er onder meer veel Belgen in de stad. “Veel mensen komen naar de binnenstad om gericht bepaalde winkels te bezoeken”, zei ze.

Ook in Eindhoven is het zondagmiddag volgens een woordvoerder drukker aan het worden. De zuidelijke Nederlandse stad roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. Zaterdagmiddag besloot burgemeester John Jorritsma de winkels eerder te sluiten, omdat het, mede door Belgen, veel te druk was. Ook zijn collega in Dordrecht deed dat zaterdag.

Het reisadvies van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zake luidt: “Er is een dringend advies om de verplaatsingen binnen en naar Nederland zo veel mogelijk te beperken, ongeacht het vervoermiddel”. Wat toerisme betreft: “Alle niet-noodzakelijke reizen naar Nederland worden sterk ontraden. Alle reizigers afkomstig uit België gaan na binnenkomst in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine.”