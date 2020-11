Brusselse strooiwagens rijden voor het eerst deze winter uit

Omwille van de voorspelde vrieskou in de nacht van zondag op maandag, zullen de Brusselse strooiwagens zondag voor het eerst deze winter uitrijden. Ze zullen preventief strooien op de gewestwegen en fietspaden van het Brussels gewest, zo kondigt Brussel Mobiliteit zondag aan.

De strooiwagens zullen rond 18.00 uur eerst de fietspaden onder handen nemen, zegt Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Vanaf 22.00 uur strooien ze preventief op alle gewestwegen van het Brussels gewest.

Het te bestrooien wegennet is iets meer dan 800 kilometer lang. Het is verdeeld over zeventien rondes. Voor één volledige strooibeurt is 85 ton zout nodig.

Het KMI voorspelt voor de nacht van zondag op maandag vriestemperaturen, met minima van -1 tot -2 graden in het westen van het land, rond -4 graden in het centrum en tussen -5 en -10 graden in Ardennen. Er is overal gevaar voor rijmplekken, zo waarschuwt het KMI.

Ook in Vlaanderen gaat het dus vriezen, maar het is nog niet zeker of er ook op Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen gestrooid zal worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt later op de dag een beslissing of de strooiwagens moeten uitrijden en waar, zegt woordvoerster Veva Daniels. Als het droog blijft, is de kans op gladheid klein en moet er mogelijk helemaal niet gestrooid worden.