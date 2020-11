Enkele dagen na ontdekking is de mysterieuze zuil in de woestijn plots verdwenen

De mysterieuze drie meter grote metalen obelisk, die onlangs werd opgemerkt in de woestijn in Utah, is verdwenen. De locatie werd geheim gehouden, maar toch hebben enkele mensen de zuil gevonden. Wat er nu precies gebeurd is, is niet duidelijk.

De Utah Department of Public Safety ontdekte vorige week een metalen obelisk van zo’n drie meter hoog middenin de woestijn in de Amerikaanse staat Utah. Wat het is, door wie het daar gezet werd en hoe lang het daar al stond, was een raadsel.

Aliens zouden er volgens sommigen iets mee te maken hebben. Anderen verwijzen dan weer naar de openingsscène van de film 2001: A Space Odyssy van regisseur Stanley Kubrick waarin apen een gigantische zwarte staaf ontdekken en onderzoeken. Maar er wordt ook aan een modern kunstwerk gedacht.

De autoriteiten in Utah wilden de exacte locatie niet meedelen uit veiligheidsoverwegingen omdat het om een erg afgelegen gebied gaat. Maar toch konden verschillende mensen de plek opspeuren.

Foto: @davidsurber_ via REUTERS

Maar nu is de obelisk verdwenen. Het Bureau of Land Management, het agentschap bevoegd voor het gebied, gaf een statement op Facebook:

“We hebben verschillende geloofwaardige meldingen binnengekregen dat de illegaal geplaatste obelisk verwijderd werd door onbekenden. Het Bureau of Land Management heeft de obelisk niet verwijderd”, schrijven ze op facebook. Ze hebben het onderzoek overgedragen aan de lokale sheriff. De obelisk zou in de nacht van 27 november verwijderd zijn.