Minstens 110 burgers gedood bij aanval in Nigeria

Bij de aanval in het noordoosten van Nigeria op zaterdag zijn zeker 110 burgers om het leven gekomen. Dat zeggen de Verenigde Naties. Eerder hadden Nigeriaanse autoriteiten nog gewag gemaakt van minstens 70 doden.

Gewapende mannen op motorfietsen schoten mannen en vrouwen dood in Koshobe en omliggende gebieden in de staat Borno, toen die burgers aan het oogsten waren, aldus Edward Kallon, de humanitaire coördinator van de VN in Nigeria. Bij de aanval raakten ook verschillende mensen gewond. Volgens Kallon zijn er ook berichten over ontvoeringen.

“Het incident is de meest brutale directe aanval op onschuldige burgers dit jaar”, aldus de coördinator.

Geen enkele groep eiste de verantwoordelijkheid op, maar de militante groep Boko Haram en de splinterbeweging ISWAP (de Islamitische Staat in de West-Afrikaanse Provincie) voerden de afgelopen jaren een reeks terreuraanslagen uit in het gebied.