KMI waarschuwt voor lokale rijmplekken

Tijdens de nacht van zondag op maandag kunnen er in nagenoeg het hele land lokale rijmplekken ontstaan. Het KMI vaardigt daarom code geel uit voor gladheid. Alleen in de provincie West-Vlaanderen geldt de waarschuwing niet.

De code geel geldt in de rest van Vlaanderen grosso modo vanaf zondag om 22.00 uur tot maandag om 10.00 uur. Ook in Brussel en Wallonië kunnen er lokale rijmplekken ontstaan, luidt het.

Het meteorologisch instituut verwacht tijdens de nacht van zondag op maandag op de meeste plaatsen vriestemperaturen. De minima zouden in het westen rond of net onder het vriespunt uitkomen, maar zakken tot -4 graden in het centrum en naar -5 tot zelfs -10 graden in Ardennen.