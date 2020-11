Volgers vs. Rebellen: wat doe je als de ene helft van je familie de coronaregels strikt wil volgen en de andere er niet meer om geeft?

De regels blijven nog maanden strikt, en dus lopen de spanningen, tegengestelde visies en frustraties op binnen families en in vriendengroepen. Enerzijds: de Rebellen. Anderzijds: de Volgers. Hoe de patstelling doorbreken tussen zij die foert zeggen en zij die rigoureus de regels volgen? “Ga in dialoog, uit je ongenoegen of bezorgdheid, maar zet je aanvalsmodus uit”, zeggen specialisten.

“Natuurlijk gaan we ons geplande familieweekendje in de Ardennen niet afzeggen. De boom in met die coronaregels.” Versus: “No way dat ik de regels ga overtreden en met de hele familie gezellig knuffelend ...