“Nederlandse politie moet maar controleren op Belgen die funshoppen”

Op het nieuws dat de burgemeester van Maastricht wegens drukte, van onder meer van Belgen, code rood afkondigde voor het centrum in de stad, reageerde burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken dat de Nederlandse politie die Belgen, die voor het funshoppen de grens oversteken, maar moet tegenhouden, controleren en beboeten. “Wij gaan aan de grens geen statische controles meer houden, want dat veroorzaakt nodeloos tijdverlies en sociale drama’s voor de mensen die zich wel aan de regels houden en alleen de grens oversteken voor het werk, studies, familiebezoek of voor mantelzorg”, aldus burgemeester Keulen zondag.

Hijzelf was er niet van op de hoogte dat in Maastricht code rood was afgekondigd. “Ik stel voor dat Nederland op zijn grondgebied zelf de Belgen gaat filteren en hen controleert op hun reden van aanwezigheid. Als die Belgen daar zijn voor funshoppen of in het kader van recreatie, dan moeten ze in Nederland maar boetes uitschrijven. Eén op de drie heeft lak aan de regels en trekt toch naar Nederland. Zij vormen een gevaar voor de volksgezondheid in Nederland. Aan de hand van de nummerplaat kan de politie de Belgen er gemakkelijk uitpikken”, zegt Marino Keulen.

Sinds midden november al staan er aan de grensovergangen tussen Lanaken en Riemst en Maastricht waarschuwingsborden tegen niet-essentiële grensbewegingen.

Ook de burgemeester van Riemst, Mark Vos (CD&V), liet weten dat hij geen grenscontroles gaat organiseren. “Het is jammer dat men zich niet kan inhouden, want het gaat slechts om een beperkte groep. Het is begrijpelijk dat ze in Nederland code rood afkondigen. We hebben sowieso beslist geen grenscontroles te houden, tenzij we verplicht worden door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de eerste lockdown waren het toestanden van meer dan twintig jaar geleden, met barricades van betonblokken en prikkeldraad. Ik doe een oproep om het gezond verstand te gebruiken. Ze kunnen binnenkort immers opnieuw in België gaan winkelen”, aldus Mark Vos.