Donald Trump geeft eerste interview sinds verkiezingen, herhaalt beweringen van fraude

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in zijn eerste interview sinds de Amerikaanse verkiezingen opnieuw geklaagd over onbewezen verkiezingsbedrog. In een telefoongesprek op Fox Business News dat ongeveer 45 minuten duurde, zei Trump aan anker Maria Bartiromo dat de verkiezingen zijn vervalst, maar dat rechters niet betrokken willen worden. Intussen is de hertelling in een tweede county in de staat Wisconsin afgelopen. Daarbij is de overwinning van de Democraat Joe Biden bevestigd.

Hij erkende dat zijn gevecht om het resultaat van de verkiezingen om te keren, “waarschijnlijk” het Supreme Court niet zal halen. “Het is heel moeilijk om een zaak voor het Supreme Court te krijgen”, aldus Trump.

Hij herhaalde zijn litanie van grotendeels ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingen van 3 november, zonder bewijzen te bieden voor zijn claim dat miljoen stemmen in verschillende strijdstaten frauduleus waren. Hij wees erop dat hij stilaan zonder juridische opties geraakt.

LEES OOK. Donald Trump verliest ook laatste juridische slag in Pennsylvania

Trump verloor de verkiezingen aan Biden, maar de president weigerde dat toe te geven ook al is een officiële transitie gestart. Trump koos er voor de verkiezingen voor de rechtbank uit te vechten. Bijna elke klacht die zijn team indiende, is verworpen door een gebrek aan bewijs.

In de strijdstaat Wisconsin rondde een tweede county, Dane, intussen de hertelling van de stemmen af. De hertelling bevestigde echter de winst van Biden. Eerder bleek dat na de hertelling in de county Milwaukee Biden een nog grotere voorsprong op Trump behaalde dan voordien. In Milwaukee liep de voorsprong van Biden op met 132 stemmen, in Dane met 87.

Team Trump vroeg op 18 november een gedeeltelijke hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin aan en betaalde daarvoor de wettig vastgestelde som van 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro).