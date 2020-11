Politie moet tussenbeide komen in Brussel

Brussel - In Brussel is het te druk. De kerstboom op de Grote Markt trekt enorm veel volk en daardoor kunnen de coronamaatregelen niet gevolgd worden. Zaterdagavond was dat het geval en zondag moest er opnieuw ingegrepen worden. “Brussel is een stad waar iedereen welkom is, maar niet op hetzelfde moment.”

“Waarom wordt dat niet gehandhaafd? Waarom moet er nu dan weer een ‘oeps’-moment komen? We hebben nog vele maanden te gaan, laat ons het nu goed doen”, zei infectiologe Erika Vlieghe zondagochtend. Ze had het over de drukte op de Grote Markt in Brussel zaterdagavond. “Ik begrijp dat de mensen daar staan, dat ze daar nood aan hebben. Maar het is niet goed dat ze daar met zoveel staan. Ik zie ook veel mensen zonder mondmasker.”

Heel wat mensen waren naar de hoofdstad getrokken om de kerstboom en verlichting te zien. Daardoor was het erg druk en kon er niet voldoende afstand gehouden worden.

En zondag was het niet veel beter. Opnieuw stroomde de Brusselse binnenstad vol. Daarom moest de politie ingrijpen. “Om de toeloop van mensen onder controle te houden, hebben we de ordediensten vanavond (zondag, nvdr.) nodig. Ze zullen ervoor zorgen dat de mensen niet te lang ter plaatse blijven. In de Koninginnegalerij zal een privéfirma daarvoor instaan”, aldus Wafaa Hammich, de persattaché van burgemeester Philippe Close.

De burgemeester roept op om vanavond niet meer naar de Brusselse binnenstad af te zakken. “Brussel is een stad waar iedereen welkom is, maar niet op hetzelfde moment”, verklaart Close bij VTM Nieuws. “Wanneer het te druk is, is het verstandiger om op een ander moment terug te komen.”

In Brussel geldt er trouwens ook een avondklok tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens.

Filtersysteem

“Op een vergadering werd nagegaan op welke manier het aantal mensen op de Grote Markt kan worden beperkt op drukke dagen”, zei Hammich. “Er is sprake van een filtersysteem via telling van het aantal mensen, wellicht hetzelfde systeem dat vanaf dinsdag in de Nieuwstraat wordt toegepast. Het is de bedoeling dat mensen een wandeling in het stadscentrum kunnen maken met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen”, zei ze.