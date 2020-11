Eden Hazard niet in selectie Real Madrid voor trip naar Donetsk

Eden Hazard zit niet in de selectie van Real Madrid voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag op verplaatsing bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Zaterdag moest de Rode Duivel geblesseerd het veld verlaten in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Alaves, op de de elfde speeldag in La Liga.

Real meldt dat Hazard zondag specifiek in de fitness werkte, net als Valverde en Carvajal. Volgens de Spaanse pers heeft Hazard zich bezeerd tijdens een actie in het strafschopgebied van Alaves. Hij kreeg er een trap op de linkerknie.

Dinsdag treedt Real in Oekraïne aan in het stadion waar het in 2018 de Champions League won. De manschappen van Zinédine Zidane staan tweede in groep B. Met zeven punten volgen ze op één punt van Borussia Mönchengladbach. Shakhtar is met vier punten derde, Inter sluit met twee punten de rangen.