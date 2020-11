Franse aanklager wil detentie voor agenten na slaan zwarte man

Drie van de vier Franse agenten die een zwarte man racistisch zouden hebben bejegend en mishandeld in zijn muziekstudio in Parijs, moeten voorlopig vast blijven zitten. Dat heeft de Franse aanklager Remy Heitz zondag geëist bij de rechtbank in Parijs, zo maakte hij bekend tijdens een persconferentie.

De voorlopige hechtenis van de drie agenten, die ervan verdacht worden producer Michel Zecler te hebben geslagen, is gevraagd om “een risico op overleg tussen de daders of druk op de getuigen” te verhinderen, aldus Heitz. De vierde agent wordt ervan verdacht een traangasgranaat in de studio te hebben gegooid. Hij moet onder gerechtelijke controle geplaatst worden, aldus het parket.

De onderzoeksrechter moet nog beslissen over de tenlasteleggingen en de detentiemaatregelen. De politiemannen werden eerder geschorst vanwege het incident dat op beeld is vastgelegd en tot veel ophef heeft geleid in Frankrijk.

Het voorval gebeurde vorige week zaterdag. Tegen de politiemannen loopt een onderzoek naar “geweld met een racistisch motief” en het afleggen van valse getuigenverklaringen.