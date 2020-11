De extremistische militie Islamitische Staat (ISIS) heeft zondag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een raketaanval op een olieraffinaderij in het noorden van Irak. De raket heeft een grote brand veroorzaakt, aldus een veiligheidsbron. De brandweer is snel ter plaatse gekomen. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers.