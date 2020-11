Italiaanse regeringsadviseur stelt dat skiresorts dicht moeten blijven

Het hoofd van de Italiaanse hogere gezondheidsraad hoopt dat de skiresorts tot het einde van het jaar zullen sluiten, of reizigers zullen verplichten in quarantaine te gaan bij hun aankomst. Franco Locatelli zei dat in de krant La Stampa. Locatelli adviseert de Italiaanse overheid over gezondheidskwesties en de coronapandemie.

In Europa heerst er momenteel een debat over de skiresorts en of die in de winter open mogen, nu de regeringen proberen het coronavirus onder controle te krijgen. Duitsland en Italië pleiten ervoor om de resorts pas te openen na Nieuwjaar, maar Oostenrijk en Zwitserland willen hun skiresorts helemaal niet sluiten.

De lockdownmaatregelen in Italië lijken een impact te hebben op het aantal besmettingen in het land. Op zondag meldden de autoriteiten ongeveer 20.600 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, minder dan de ongeveer 28.300 de week voordien.