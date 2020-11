Faire, maar immer optimistische Vincent Kompany na Clasico: “Ik zag dingen waar we kunnen op verder bouwen”

RSC Anderlecht en Standard maakten er een draak van de wedstrijd van, in hun Clasico zondagavond. De coach van de thuisploeg reageerde nadien zoals vaak: immer optimistisch. “Ik ben tevreden met de fysieke paraatheid van de jongens.”

Zijn team is jong, en geen enkele kans laat Vincent Kompany liggen om dat te benadrukken om zijn spelers te beschermen. “Ik gaf vooraf aan de wedstrijd de prioriteit aan ‘alles geven’. Dit was niet de beste wedstrijd voor de neutrale kijker, maar ik kan als trainer alleen maar blij zijn met het feit dat de spelers wel degelijk alles gaven. Dit was een partij van momenten, we zijn ook beter begonnen én geëindigd. Maar tegen dit fysiek Standard, met een Anderlecht dat met de 25-jarige Miazzga de oudste speler in de elf had, was dit uitstekend. Daarmee kan ik als coach tevreden zijn.”

De omschakeling bij Anderlecht was degelijk, maar miste scherpte. “We hadden daar de betere acties, in de ruimte en in de rug van de tegenstander. We konden enkele potentieel gevaarlijke situaties onvoldoende uitspelen. In de eerste helft ging dat iets beter dan in de tweede. Ook naar het einde toe kregen we kansen die beslissend hadden kunnen zijn.”

“Laat scheidsrechter analyse maken”

Een belangrijke fase was het afgekeurde doelpunt voor Anderlecht. Nmecha stond buitenspel toen hij de bal liet passeren richting een scorende Vlap. “Raakte Nmecha de bal niét? (twijfelt erg lang) Vanuit het perspectief zal ik waarschijnlijk zeggen: dit is een goal. Maar je moet de scheidsrechter ook toelaten om een analyse te maken. Ik herhaal: mijn prioriteit lag bij de intensiteit.” Op het einde werd diezelfde Nmecha gewisseld. “Een echte blessure was er niet. Hij zakte weg naar het einde toe wat weg en het was tijd om Dimata te brengen.”

“Onze jonge ploeg is een work in progress. Ik zag als coach vandaag dingen waar we op kunnen verder bouwen. Na de ontgoocheling tegen Beerschot zag ik elementen terug die toen afwezig waren.”