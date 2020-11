College ten Doorn in diepe rouw na plotse overlijden van juf Marieke (29): “Voor haar kwam je graag naar school”

Eeklo -

Na een korte strijd is Marieke Van Parys (29) zaterdagmiddag overleden. Ze kreeg vorig weekend onverwacht een herseninfarct en lag sindsdien in coma. Marieke gaf les aan het College ten Doorn in Eeklo. De verslagenheid bij leerlingen en collega’s is groot. Velen van hen kwamen zondag in alle sereniteit een laatste eer betuigen aan de schoolpoort in de Zuidmoerstraat, waar met kaarsjes een herdenkingshoekje werd ingericht.