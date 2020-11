Politie legt voor tweede keer deze maand feest in woning in Sint-Genesius-Rode stil

Sint-Genesius-Rode / Ukkel - Voor de tweede keer deze maand moest politiezone Rode een feestje stilleggen in dezelfde woning. Tijdens een Halloweenfeestje begin deze maand werden er 76 pv’s uitgeschreven, nu werden 45 personen aangetroffen in een villa in een wijk langs de grens met Ukkel.

De bewoners van een villa in een wijk in Sint-Genesius-Rode, op de grens met Ukkel, lijken het maar niet te leren. In de nacht van 31 oktober op 1 november viel de politie er al eens binnen voor een Halloweenfeestje. Dat leverde toen liefst 76 processen-verbaal op. In de nacht van zaterdag op zondag moest de lokale politie opnieuw uitrukken naar diezelfde villa omdat er opnieuw een feest aan de gang was.

“Verschillende aanwezigen probeerden bij aankomst van de politie te vluchten via omliggende tuinen. Ploegen van de omliggende politiezones Zennevallei, Dilbeek en Ukkel kwamen hun collega’s van de politiezone Rode bijstand verlenen”, meldt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Voor de rechter

De politie kon uiteindelijk meerdere aanwezigen vatten. “29 personen kregen nog een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld. Voor zestien personen, onder wie de organisator, die al eerdere corona-inbreuken hadden gepleegd, werd een proces-verbaal opgesteld.”

Het parket kan niet lachen met het feit dat deze personen de coronamaatregelen opnieuw aan hun laars lappen en zij zullen zich dan ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Ook in andere woningen in Sint-Genesius-Rode werden de afgelopen maan overigens al feestvierders in woningen betrapt.