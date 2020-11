FOD Financiën verkoopt in beslag genomen ring voor meer dan 90.000 euro

De veiling van een ring die eerder in beslag was genomen, heeft de federale overheidsdienst Financiën meer dan 90.000 euro opgebracht. Het was het duurste object, auto’s niet meegerekend, dat Financiën tot nu toe verkocht via zijn winkel Fin Shop.

Het hoogste bod dat zondagavond was uitgebracht bij het afsluiten van de veiling, bedroeg 90.300 euro, zo was te zien op de website van Fin Shop. Het gaat om een ring die bestaat uit 18 karaat wit goud en bezet is met een diamant van 5,14 karaat. De waarde van het juweel was geschat op 80.000 euro.

De ring werd in beslag genomen en komt oorspronkelijk van een beroemde juwelier in Hongkong, Chow Tai Fook.

Met de regelmaat van de klok verkoopt de Fin Shop van de FOD Financiën goederen die het gerecht in beslag nam bij misdadigers, maar ook spullen die om andere redenen bij de overheid terechtkomen.