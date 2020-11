Van geslagen honden tot brullende leeuwen: de metamorfose van RC Genk

Was KRC Genk zo sterk? Of Cercle Brugge zo zwak? De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. In elk geval kreeg wijlen Anele een passend eerbetoon in Jan Breydel: het lef, de passie en de klasse waarmee zijn ploeg voetbalde, deden de rouwband en het shirtnummer 16 waarmee de spelers het veld opstapten alle eer aan.