Jeugdpsychiater Peter Adriaenssens over de noodzaak van creatieve vakken: “Teken je idee, en je kan het beter uitleggen”

Peter Adriaenssens mag dan sinds vorig jaar professor-op-rust zijn, hij wil nog weleens – figuurlijk – zijn stem verheffen. Wanneer het er echt toe doet. En hier staat de ontwikkeling van onze kinderen op het spel, zegt de jeugdpsychiater. Want als de creatieve vakken in het secundair onderwijs verschrompelen zoals ze dreigen te doen, dan wordt de jeugd niet gewapend voor het leven. “Leren creatief zijn, is essentieel. Als ik me als schuchter kind niet had kunnen uitleven in poppentheater, ik had nooit durven te spreken zoals ik nu doe.”