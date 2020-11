Geïnteresseerd in een kazerne, politiekantoor of station? Belgische overheid verkoopt nu ook vastgoed

Een villa in het Marokkaanse Casablanca, dat is een van de paradepaardjes die de Belgische overheid aanbiedt op haar immosite Finimmo.be. Op een perceel van 1.841 vierkante meter, inclusief bijgebouwen en palmbomen. De villa bood jarenlang onderdak aan het consulaat-generaal, maar die bevoegdheden werden de voorbije zomer overgeheveld naar de hoofdstad Rabat. Wie interesse heeft kan bieden tot 4 december, maar let wel: de minimumprijs is vastgesteld op 4,5 miljoen euro.

Het kan ook dichter bij huis, zij het iets minder glamoureus. In Bree is een administratief gebouw in neogotische stijl te koop waarin voorheen een politiekantoor was ondergebracht, en er worden ook stations en kazernes aangeboden. Voorts zijn ook verschillende stukken grond te koop: zowel bouwgrond, als eigendommen voor landbouw en commerciële activiteiten.

Station (Quévy)

Vraagprijs: 2,75 miljoen

Foto: Federale overheidsdienst financien

Consulaat-generaal (Casablanca)

Vraagprijs: 4,5 miljoen

Foto: FOD

Militaire kazerne (Jambes)

Vraagprijs: 11,5 miljoen