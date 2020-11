De nieuwe app voor hobbykoks waar het voedselagentschap en Horeca Vlaanderen niet gerust in zijn

De gloednieuwe Eat To Eat-app, waar hobbykoks hun huisgemaakte bereidingen kunnen verkopen, kan een gevaar betekenen voor de voedselveiligheid én kan oneerlijke concurrentie zijn voor de horeca. Het voedselagentschap wil samenzitten met de makers en roept de gebruikers op zich in orde te stellen. Ook Horeca Vlaanderen stelt zich vragen.

