“Half miljoen euro bijverdiend aan carrousel met humanitaire visa”: aantijgingen tegen Melikan Kucam zijn niet min, maar hij blijft volhouden dat hij onschuldig is

N-VA’er Melikan Kucam (46) houdt bij aanvang van zijn strafproces vol dat hij geen maffiabaas is, wel een brave ambtenaar. Volgens het gerecht verdiende hij aan het fiksen van humanitaire visa voor Assyrische christenen in Syrië een half miljoen euro. Voor mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie riskeert hij tot 15 jaar cel. “Als hij zichzelf verrijkt heeft achter onze rug, moet hij streng gestraft worden”, zegt toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) over zijn Mechelse partijgenoot die hij ooit blindelings vertrouwde.

De hele heisa bracht Theo Francken destijds in een bijzonder lastig parket. Want het was Kucam, gemeenteraadslid in Mechelen en boegbeeld van de Assyrische christenen, die de lijsten aan Franckens kabinet ...