Cruciale week voor amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en Pro League bekijken alle opties (en niet meer hervatten is er één van)

Met de verlenging van de coronamaatregelen tot 15 januari zijn er ook de komende weken geen voetbaltrainingen en -wedstrijden op lager niveau mogelijk. Voetbal Vlaanderen bekijkt maandag de opties. Dinsdag is er een crisiscel waarbij ook de Pro League aansluit.

Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, beseft dat het moeilijke tijden zijn voor alle amateurvoetballers. Het gaat over de competities vanaf tweede afdeling VV tot en met vierde provinciale in alle Vlaamse provincies.

“Maandag (vandaag, nvdr.) vergadert het management om alles te bespreken en voorstellen te doen”, verklaart Van Craen, die normaal geen deel uitmaakt van die vergadering, maar gezien de situatie nu wel aansluit. “Let wel, de voorstellen die door het management worden gedaan, moeten nog worden bekrachtigd door de raad van bestuur. Die komt in principe pas later in december samen, maar dat kan altijd vervroegd gebeuren. Dinsdag is er bovendien een crisiscel, met naast Voetbal Vlaanderen ook de Waalse bond, de Belgische bond en de Pro League. Ook hier zullen alle mogelijke scenario’s worden besproken.”

In tegenstelling tot vorig seizoen is er nu wel een reglement dat toelaat een definitief klassement op te maken bij een ‘halve’ competitie. Van Craen: “Ja, maar het grootste probleem is dat niet alle clubs evenveel wedstrijden hebben gespeeld – sommige nog bijna geen of zelfs helemaal geen. Er is wel wat denkwerk… Pas ten vroegste op 15 januari kunnen de trainingen herbeginnen, en dan kan de competitie nog niet onmiddellijk starten. Een en ander kan je oplossen met extra midweekwedstrijden. Maar is het wel haalbaar om met amateurs, die ook nog een dagtaak hebben, op zeer regelmatige basis tweemaal per week te spelen?”

Examens en EK

“Een andere piste is het verlaten van de einddatum voor de competitie. Die staat nu op 6 juni. Uitstel naar 30 juni geeft ons meer tijd om de competitie af te werken, maar zorgt voor problemen wat betreft het opnieuw inzaaien van de velden. Om nog te zwijgen van de jongeren die dan volop in de examens zitten. Bovendien zouden eventuele procedures de start van volgend seizoen in gevaar kunnen brengen. En op dat moment is er ook nog het EK. Ik kan me voorstellen dat weinig clubs staan te springen om te spelen op een dag dat de Rode Duivels spelen. Om maar te zeggen dat we proberen met alles rekening te houden vooraleer we definitief beslissen over de competitie in de lagere afdelingen. Misschien blijkt dat niet hervatten nog wel de beste oplossing is.”

Voor de jeugd tot U13 is de situatie iets duidelijker. “Hier volgen we de regeringsbeslissingen en gaan we zelf niet verstrengen.”