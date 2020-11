Corona doet ons ‘verslonsen’: verkoop trainingspakken boomt, maar blij worden we er niet van

Het kostuum is dood, leve het trainingspak. Hoe langer de lockdown ons binnen houdt, hoe meer we ons wikkelen in zacht en slobberig in plaats van stijf en blinkend. Zelfs Instagramgodin Kim Kardashian smeet onlangs een nieuwe collectie malse loungekledij op de markt. Ofwel: corona ‘verslonst’ ons een beetje, en dat is slecht nieuws. “Kleren liggen in het verlengde van hoe we omgaan met ons lichaam, en dat is echt niet zo triviaal.”