Hoe Eden Hazard steeds meer op Gareth Bale gaat lijken: de vloek van de recordtransfers bij Real Madrid

De ene recordtransfer wil niet onderdoen voor de andere. Zo gaat dat. Eden Hazard (29) is goed op weg om niet onder te doen voor de vorige dure vogel van Real Madrid: Gareth Bale (31). En dat is geen compliment. Binnengekomen als een ‘Galactico’, maar als Hazard zo doorgaat verlaat hij Real straks net als Bale door een achterpoortje. De twee hebben veel gelijkenissen, maar vooral één belangrijk verschil. In het nadeel van Hazard dan nog.