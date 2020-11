Voormalige farmabaas vreest mislukking van vrijwillige vaccinatie: “Overheid mag druk uitoefenen, wie zich niet laat vaccineren brengt ook anderen in gevaar”

Voormalig farmabaas Julien Brabants waarschuwt dat ons land een groot risico neemt door iedereen vrij te laten zich al dan niet tegen het coronavirus te vaccineren. “Zelfs wanneer 80 procent van de Belgen zich vrijwillig laat inenten met vaccins die zo’n 70 procent effectiviteit hebben, is maar 55 procent van de bevolking beschermd.” Hij pleit ervoor dat – zoals bij verkiezingen – iedereen expliciet door de overheid wordt opgeroepen zich te laten vaccineren. “Wie dat niet wil, moet zich vervolgens verantwoorden.”

Willen we het coronavirus onder controle krijgen, moet zo’n 70 procent van de bevolking via een vaccin immuun zijn gemaakt voor het virus. Dan hebben we immers wat epidemiologen als groepsimmuniteit omschrijven ...