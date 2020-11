Doelpunt Anderlecht terecht afgekeurd: buitenspel Nmecha was relevant goal van Vlap

Anderlecht leek aan het begin van de tweede helft op voorsprong te komen met een doelpunt van de voorts onzichtbare Michel Vlap, maar scheidsrechter Lardot vlagde af voor buitenspel. Hij riep nog even de hulp in van de VAR omdat het niet Vlap was, maar Nmecha die offside stond, maar ook in het busje werd de goal afgekeurd.