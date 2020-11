Leander Dendoncker en Wolverhampton dienen Arsenal thuisnederlaag toe

Wolverhampton heeft zondag op de tiende speeldag van de Premier League met 1-2 gewonnen op bezoek bij Arsenal. In het Emirates Stadion speelde Leander Dendoncker een hele wedstrijd mee.

Na een kwartier was het stevig schrikken. Raul Jimenez bleef roerloos liggen na een onzachte botsing met David Luiz. De Mexicaanse spits van Wolverhampton was buiten bewustzijn en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt een schedelbreuk gevreesd. “We maken ons nog zorgen, maar hij is in goede handen. Hij is bij bewustzijn en kan praten en ondergaat nu nog nader onderzoek”, vertelde Wolves-coach Nuno Espirito Santo.

Na een lang oponthoud kon de partij hervat worden. Dendoncker kwam kort bij de openingstreffer, maar kopte op de lat. In de rebound deed Pedro Neto (27e) de netten wel trillen. Drie minuten later bracht Gabriël “The Gunners” alweer langszij. Na een doelpunt van Daniel Podence (42.) konden “The Wolves” toch met een voorsprong de pauze in. De ruststand werd ook de eindstand.

In de stand is Wolverhampton zesde, met zeventien punten. Het leidersduo Tottenham en Liverpool heeft er vier meer.