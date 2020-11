Burgemeester van de Spelen maakt comeback in Rio de Janeiro

Bij de tweede ronde van de lokale verkiezingen in Brazilië heeft Eduardo Paes zondag opnieuw de burgemeesterssjerp van Rio de Janeiro gegrepen. De stembusgang was geen succes voor de kandidaten die gesteund werden door president Jair Bolsonaro.

Eduardo Paes, die de stad al bestuurde van 2008 tot 2016, verpulverde uittredend burgemeester Marcelo Crivella met 64 tegen 36 procent van de stemmen. Crivella is een evangelische pastoor die op steun van de populistische president Jair Bolsonaro kon rekenen, maar zijn afkeer voor het vermaarde carnaval maakte hem niet echt geliefd bij de bevolking.

Daar kon de 51-jarige Paes van profiteren. Naar het beeld van de stad heeft de centrumrechtse politicus een ontspannen imago. Paes haalde in 2016 ook de Olympische Spelen naar Rio. Het leverde hem wel een aanklacht wegens corruptie op, onder meer over onregelmatigheden bij de bouw van sportfaciliteiten.

Ook centrumrechts in Sao Paulo

In Sao Paulo, het economische hart van Brazilië, trok de centrumrechtse Bruno Covad aan het langste eind. De 40-jarige Covas was al burgemeester van de grootstad sinds 2018, toen zijn voorganger Joao Doria besloot om gouverneur van de staat te worden.

Covas haalde bijna 60 procent van de stemmen, zijn linkse uitdager Guilherme Boulos moest genoegen nemen met ruim 40 procent. Covas heeft de reputatie van een gedegen bestuurder. Ondanks een behandeling tegen kanker bleef hij dit jaar vanop zijn ziekbed in het stadhuis de strijd tegen het coronavirus in de stad coördineren.

Geen succes voor Bolsonaro

Twee weken geleden vond reeds de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar omdat geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen haalde, was in tal van grootsteden een tweede ronde nodig. Voor het kamp van Bolsonaro was de stembusgang geen succes. In Sao Paulo bijvoorbeeld haalde zijn kandidaat Celso Russomano slechts de vierde plaats.