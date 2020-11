België betaalt 4,27 miljoen euro voor nutteloos coronamedicijn

België heeft 4,27 miljoen euro betaald voor een Covid-19-geneesmiddel waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het nutteloos is, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandag. Ons land werd daarvoor gewaarschuwd, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) plaatste toch een grote bestelling.

Remdesivir is een antiviraal middel waarvan fabrikant Gilead claimt dat het gehospitaliseerde Covid-patiënten sneller kan genezen. De WHO concludeerde na een eigen onderzoek echter dat remdesivir geen betekenisvol effect heeft.

Op 15 oktober stuurde de WHO die informatie naar alle overheden. Ons land negeerde die informatie en plaatste twee weken later, op 29 oktober, een bestelling. We betaalden 4,27 miljoen euro voor een voorraad remdesivir waarmee we 2.000 Covid-patiënten kunnen behandelen. Dat is goed voor een kostprijs van 2.100 euro per patiënt.

“Het advies van de WHO was ons bekend”, geeft Vandenbroucke toe. “Maar het was gebaseerd op tussentijdse resultaten. Met onze bestelling kozen we voor zekerheid. Want er is een andere, Amerikaanse studie die wel positieve effecten aangeeft.” Die studie vertoont volgens een onafhankelijke groep wetenschappers ernstige gebreken.