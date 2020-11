Felle kritiek op uitspraken dat winkels niet dicht hoefden: “Als je middenstanders te gronde wil richten, moet je het zo aanpakken”

Ondernemersorganisaties reageren ontstemd op uitspraken dat het sluiten van de niet-essentiële winkels niet gebeurde omwille van het risico op extra besmettingen, maar eerder als signaal naar de bevolking dat de situatie in ons land ernstig was. Ook de N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever reageert fel.

“Op een gegeven moment heb je een schokbeslissing nodig, moet de blok erop, zodat het voor iedereen duidelijk is. En daar hoort bij dat je zegt dat alle niet-essentiële winkels onmiddellijk dicht moeten”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A)in Terzake. Hij voegde er aan toe dat winkelen eigenlijk geen groot risico is als dat op een heel goed gecontroleerde manier gebeurt. Infectiologe Erika Vlieghe (UZA) bevestigde dat in ‘De zevende dag’. “De experts hebben nooit geadviseerd dat de winkels dicht moesten.” Ze had het over een politieke beslissing.

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn de uitspraken het bewijs dat “de premier en de minister van Volksgezondheid zich niet baseren op ratio en wetenschap. Als je middenstanders te gronde wil richten, moet je het zo aanpakken.”

Wij gingen ervan uit dat de premier en de minister van Volksgezondheid zich baseerden op ratio en wetenschap. Niet dus. Als je middenstanders te gronde wil richten en het draagvlak voor maatregelen wil wegslaan, dan moet je het zo aanpakken. pic.twitter.com/pdoQhIuOXu — Bart De Wever (@Bart_DeWever) November 29, 2020

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet daarop via Twitter weten dat Vlaams minister-president Jan Jambon – partijgenoot van De Wever – “dat schokeffect – via het sluiten van de winkels – mee goedkeurde”, iets wat Jambon in enkele weekendinterviews ook toegaf.

De sluiting van de niet-essentiële winkels was geen “absurde” maar een “noodzakelijke” maatregel. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maandag gezegd in De Ochtend. De Open Vld-minister reageert daarmee ook op de kritiek die er is gekomen op een aantal uitspraken van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).