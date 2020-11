Weerbericht. Koude maandagmorgen, regen vanaf de late namiddag

Het is maandagochtend koud met vooral in het centrum en het oosten vriestemperaturen en lokaal (aanvriezende) mist of rijmplekken. Hoofdzakelijk in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen zijn er eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de kust neemt de bewolking overal toe. Het blijft wel overwegend droog en pas in de late namiddag verwachten we in het westen en het noordwesten regen. De maxima schommelen in het uiterste zuidoosten rond het vriespunt, rond 4 graden in het centrum en bedragen 9 graden aan de kust. De zwakke zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. Dat zegt het KMI.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als “hoofdpijn” of “neiging tot braken”, want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie.

Maandagavond en -nacht regent het eerst en die neerslag kan over het zuidoosten tijdelijk aanvriezen. In de loop van de nacht wordt het vanaf het noordwesten wisselend bewolkt met buien, die in de Ardennen winters kunnen zijn. De minima liggen tussen -1 graad in Belgisch Lotharingen, 4 à 5 graden in het centrum en 8 graden aan zee. De matige zuidwestenwind ruimt naar het noordwesten met rukwinden van 40 tot 50 km/u. Aan de kust wordt de noordwestenwind krachtig met pieken tot 65 km/u.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. In de Ardennen is er doorgaans meer bewolking en kunnen de buien een winters karakter krijgen. De maxima schommelen van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee. Er waait een matige, aan zee en op de Ardense hoogten soms een vrij krachtige noordwestenwind.

Woensdag wordt het vrij rustig en blijft het, op een lokaal buitje na, droog. Wolkenvelden en plaatselijke opklaringen wisselen elkaar af. De maxima liggen tussen 4 graden in de Ardennen en 9 graden in het westen. De zwakke wind uit noord tot noordwest wordt geleidelijk veranderlijk in het binnenland en zuidwestelijk aan zee.