Weggebruikers kunnen via app strooidiensten tippen over gladde wegen

Weggebruikers kunnen voortaan via een app de strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer helpen bij de beslissing om uit te rukken om te strooien of niet. Dat werd bekendgemaakt nadat de diensten zondagnacht en maandagmorgen voor het eerst uitrukten om preventief 830 ton zout te strooien.

AWV neemt haar strooi beslissingen op basis van het eigen GladheidMeetSysteem (GMS). Het informaticasysteem registreert de meteorologische toestand en de toestand van het wegdek . Vanaf deze winterperiode zullen ook de waarnemingen van de gebruikers van de KMI-app doorstromen naar dit systeem.

“De waarnemingen van de Vlaming in de KMI-app zullen vooral bij onvoorziene sneeuw- of ijzelvorming belangrijke extra informatie zijn. De coördinatoren van AWV kunnen immers niet overal tegelijkertijd zijn om na te gaan wat de toestand van het wegdek is”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Via de app van het KMI krijgen we zo informatie door van 6 miljoen extra ogen op de weg. Elke Vlaming kan ten alle tijde doorgeven wat de toestand van de weg is en zo AWV helpen bij het nemen van strooi beslissingen.”

Door de data vanuit de KMI-app nu te koppelen aan het GladheidMeetSysteem van AWV kan dit bij kritische situaties een belangrijke meerwaarde zijn. Gemiddeld krijgt het KMI 2.500 waarnemingen per dag binnen via de app. In totaal werden in ruim een jaar tijd al zo’n 1,2 miljoen waarnemingen geregistreerd.

Zoutvoorraad aangevuld

De zoutvoorraad van het Agentschap Wegen en Verkeer werd opnieuw tot het maximum aangevuld. AWV kan tot 108.000 ton strooizout bestellen bij haar leveranciers, een groot deel hiervan ligt momenteel al klaar verspreid over Vlaanderen. Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen.

Vlaanderen zit op een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 41.500 ton strooizout per winterperiode. Afgelopen winter werd er op Vlaamse wegen 11.648 ton zout gestrooid.Het Agentschap Wegen en Verkeer dekt met 314 strooitrajecten de 7.000 km gewest- en autosnelwegen. Voor elk van deze trajecten staat een strooier en sneeuwploeg ter beschikking die worden geplaatst op een vrachtwagen. De strooier zelf is uitgerust met een automatisch GPS-systeem dat zorgt dat de chauffeur begeleid wordt in het strooitraject. Dit systeem is ook voorgeprogrammeerd zodat dat de strooibreedte aangepast wordt afhankelijk van de locatie en dus aan de configuratie van de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Het systeem is kostenbesparend en beter voor het milieu.

Foto: Joris Herregods

569 mensen voor winterdienst

Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn in totaal 569 mensen aan de slag om de Vlaamse wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Een 100-tal medewerkers van AWV staan in voor het opvolgen van het strooien achter de schermen, houden de voorspellingen in de gaten en voeren visuele inspecties uit op het terrein. Het effectieve strooien met een strooiwagen gebeurt door aannemers die instaan voor een vrachtwagen en chauffeur.